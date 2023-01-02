Жителям Москвы рассказали о работе рождественской почты в новогодние каникулы

Фото: «Московские сезоны»

На территории фестиваля «Путешествие в Рождество» на Манежной площади действует «Рождественская почта», которая будет работать до 8 января. Об этом в понедельник, 2 января, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— По просьбе главного новогоднего волшебника они готовы помочь всем детям — участникам анимационной программы сделать своими руками открытку или оформить письмо. Поделки можно взять на память домой или прямо здесь отправить Деду Морозу, — говорится в сообщении.

Как уточняется, такая почта будет работать до 8 января с 11:00 до 21:00 в будние дни и с 11:00 до 22:00 в выходные и праздники, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что в период с 2 по 6 января на 21 площадке фестиваля «Путешествие в Рождество» пройдут детские представления, где юные жители столицы смогут встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой. Посетить представления можно на площадках, расположенных на улицах Сухонская, Городецкая, Святоозерская, Вешняковская и других.

Помимо этого, на новогодних каникулах в столичных парках пройдет праздничная программа мероприятий, посвященная истории Нового года и его обычаям. Жители и гости столицы смогут посетить различные мастер-классы, лекции, ледовые шоу и так далее.