Москвичам назвали самый популярный контент библиотеки «МЭШ» в 2022 году

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По итогам прошедшего года наиболее востребованными среди пользователей библиотеки «Московской электронной школы» («МЭШ») стали виртуальные лаборатории, электронные учебники и видеоуроки. Об этом в среду, 4 января, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

Всего в библиотеке «МЭШ» представлено более 40 виртуальных лабораторий, с помощью которых учащиеся могут проводить сложные опыты и эксперименты в виртуальном пространстве. Самым популярным среди школьников стал контент по информатике. В прошлом году к нему обратились почти 190 тысяч раз.

Наиболее популярным электронным учебником стало пособие по геометрии. Его открыли более 118 тысяч раз. Среди видеоуроков отличилось занятие «Клеточное строение организмов» — более 1,5 тысяч просмотров, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что в прошлом году специалисты работали над восстановлением более 700 столичных памятников архитектуры. Всего за этот период они сумели завершить реставрацию свыше 200 объектов.