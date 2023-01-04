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Проектный офис «Молодежь Москвы» подвел итоги работы в 2022 году

Александр Афонин
Город
Проектный офис «Молодежь Москвы» подвел итоги работы в 2022 году
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В 2022 году самыми популярными проектами проектного офиса «Молодежь Москвы» стали «Медиашум», «ВРаботе» и «Город героев Москва», к которым присоединились 120 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в среду, 4 января.

Участники проекта «Медиашум» знакомятся с актуальными направлениями работы в медиасфере. В прошлом году к нему присоединилось 15 тысяч новых участников. Самыми масштабными мероприятиями проекта стали конкурс «Медиакросс», медиахакатон «Шуми» и образовательные курсы «Открывай Москву».

Члены сообщества «Город героев Москва» занимаются патриотическим воспитанием молодежи и развитием гражданского общества. По итогам года к нему присоединились более 22 тысяч человек, принимавших участие в праздновании Дня Героев Отечества, акции «Вахта Памяти» и проекте «Музей в чемодане».

Проект «ВРаботе» позволяет его участникам решить вопросы карьерного развития. Студенты могут пройти стажировки, а выпускникам университетов помогают с трудоустройством. Всего за время работы проекта к нему присоединилось свыше 700 тысяч человек, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в прошедшем 2022 году более 1,5 миллиона человек стали обладателями карты москвича. По итогам года общее число ее держателей достигло отметки в пять миллионов горожан.

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