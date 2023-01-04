Москвичам рассказали, как ухаживать за кроликом

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Символом 2023 года по восточному календарю является Черный Водяной Кролик, завести которого не составит труда. Врач-ратолог Тушинской ветеринарной лечебницы Никита Черняев рассказал, как подготовить грызуна к новому дому, и назвал способы его дрессировки.

— Животному необходима клетка определенных размеров: 60 сантиметров в ширину, 1 метр в длину и примерно 50 сантиметров в высоту. Это для одного питомца. Если их будет больше, соответственно, нужно увеличить площадь клетки. Также в этом случае надо будет купить миску для воды (или поилку) и лоток для каждого, — сказал он.

Для содержания дома наиболее подходящими выступят декоративные породы кроликов: ангорский, цветной, львиноголовый, карликовый рекс, голландский вислоухий. Зверьку нужно разрешать периодически гулять по квартире, но при этом за ним нужно обязательно приглядывать.

Рацион кролика в основном состоит из сена. Его можно купить уже готовым в зоомагазине или же самостоятельно засушить травы и листики плодово-ягодных кустарников. Так же как для кошек и собак, зверьку можно купить игрушки, которые помогут развить его интеллект, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого ветеринарный врач Мосветcтанции Ирина Розанова рассказала о нескольких правилах, которые важно соблюдать, чтобы не навредить здоровью домашних питомцев в новогодние праздники. По ее словам, собаки во время выгула должны быть на поводке, а к ошейнику лучше прикрепить адресник с кличкой любимца и контактами владельца.