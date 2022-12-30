Ветеринар рассказала, как позаботиться о домашних питомцах в новогодние праздники

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Чтобы не навредить здоровью домашних питомцев в новогодние праздники важно соблюдать несколько правил. Об этом рассказала ветеринарный врач Мосветcтанции Ирина Розанова в пятницу, 30 декабря.

По ее словам, во время выгула собаки должны быть на поводке, так как из-за неожиданных громких звуков она может убежать. Также лучше прикрепить к ошейнику адресник с кличкой любимца и контактами владельца.

— Не забывайте, что даже самый воспитанный питомец может не удержаться и утащить со стола то, что ему приглянулось. Поэтому не оставляйте стол без присмотра, а гостей заранее предупредите, что вы не даете своему животному определенные продукты, — предупредила специалист.

Кроме того, если питомец плохо переносит большие скопления людей во время праздников, то можно дать ему успокоительное или препараты поведенческих расстройств, передает официальный сайт мэра Москвы.

До Нового года, традиционно сопровождающегося взрывами петард, хлопушек и фейерверков, осталось три дня. Собаки, независимо от размера и породы, боятся громких звуков и вспышек света. Как помочь питомцу пережить это непростое время — в материале «Вечерней Москвы».