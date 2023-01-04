Мосгорнаследие пригласило горожан на рождественскую прогулку

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Департамент культурного наследия Москвы подготовил новую видеоэкскурсию «Храмы накануне Рождества», в рамках которой горожане смогут познакомиться со знаковыми памятниками культового зодчества. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в среду, 4 января.

— В преддверии Рождества мы приглашаем горожан познакомиться с историей храмов, находящихся на Раушской, Берсеневской и Софийской набережных. Это можно сделать не выходя из дома благодаря новому видеоролику, подготовленному совместно с краеведами, — сказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

С помощью новой экскурсии москвичи смогут узнать о судьбе боярина Ивана Берсеня-Беклемишева, о том, как возникло название Софийской набережной, сколько продолжалось строительство колокольни храма Софии Премудрости Божией и многое другое. Посмотреть ролик можно на YouTube-канале департамента, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне сообщалось, что на Северном речном вокзале всю зиму проходят бесплатные мероприятия для взрослых и детей. Там можно покататься на катке, сходить на выставку или экскурсию Музея транспорта Москвы, а также отправить письмо Деду Морозу.