Три трамвая задерживаются на Открытом шоссе по техническим причинам

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Москва, Открытое шоссе Карта всех событий

В районе остановки «Детские ясли-сад» на Открытом шоссе по техническим причинам произошла задержка трех трамваев, курсирующих по маршрутам №2, 13 и 36. Об этом в среду, 4 января, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— На Открытом шоссе (в районе остановки «Детские ясли-сад») по техническим причинам задерживаются трамваи № 2, 13 и 36, — говорится в сообщении.

На фоне возникших ограничений движение транспорта оказалось временно изменено. Столичных пассажиров призвали сохранять внимательность, совершая поездки, а также следить за объявлениями водителей, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что в Рождественскую ночь режим работы городского транспорта будет продлен, чтобы жители и гости столицы смогли быстрее добраться до дома после мероприятий. Так, автобусы КМ будут курсировать до 02:00, остальной наземный транспорт — до 03:30.

Накануне стало известно, что в наступившем новом году в столицу поступит новая партия трамваев последнего поколения в количестве 50 штук. Транспорт даст возможность завершить обновление столичного трамвайного парка.