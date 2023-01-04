Рогозин направил ранивший его осколок от снаряда послу Франции в России

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Бывший руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин направил послу Франции в России Пьеру Леви осколок от снаряда, который ранил его в результате обстрела гостиницы в Донецке. Соответствующее письмо было отправлено в среду, 4 января.

Причиной для отправки подобной посылки стали результаты исследования Следственного комитета. Согласно представленным данным, обстрел гостиницы, где Рогозин получил ранение, мог проводиться из французской гаубицы Caesar.

В сопроводительном письме экс-глава Роскосмоса написал, что с удовольствием вспоминает совместные поездки на Бородинское поле и Байконур. В то время обе стороны часто обсуждали вопросы развития российско-французского сотрудничества. Однако на сегодняшний день позиция Франции сильно отличается от прежней.

По его словам, из-за обстрела он получил тяжелое ранение. Кроме того, выпущенный французской гаубицей снаряд убил двух его друзей, оставив тем самым их родственников одних.

— А осколок, вырезанный хирургами из моего позвоночника, прошу передать президенту Франции Эммануэлю Макрону. И еще скажите ему, что никто не избежит ответственности за военные преступления Франции, США, Великобритании, Германии и других стран НАТО в Донбассе, — цитирует Рогозина РИА Новости.

29 декабря Дмитрий Рогозин опубликовал свое первое фото после прошедшей операции, которая была вызвана ранением, полученным в ходе обстрела с украинской стороны. Сидя в больничной палате, одну руку он поднял вверх, зажав кулак.