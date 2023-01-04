Андрей Бочкарев: Ледовый дворец «Кристалл» сможет принимать до 500 зрителей

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Москва, Лужники Карта всех событий

Ледовый дворец «Кристалл», который разместили на территории спортивного комплекса «Лужники», сможет одновременно принимать до 500 гостей. Об этом в среду, 4 января, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Новая площадка будет использоваться для тренировок профессиональных спортсменов, любительских команд и детских хоккейных школ. Трибуны каждой из двух арен вмещают до 250 зрителей, — сказал он.

Заммэра добавил, что ледовый дворец расположился на месте старого катка «Кристалл». Площадь комплекса составила около 25 тысяч квадратных метров. Он оборудован подземной парковкой, рассчитанной на 120 автомобилей. Кроме того, внутри здания специалисты обустроили две ледовые арены, бассейн, кафе и так далее.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко отметил, что во дворце также появится фитнес-зона. В ней появятся тренажеры, адаптированные для профессиональных спортсменов.

До этого Андрей Бочкарев сообщил, что за прошлый год в столице ввели почти 13 миллионов квадратных метров недвижимости. Из них 6,6 миллиона квадратных метров пришлось на жилье, что на 40 процентов превышает план.