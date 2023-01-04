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Офисное здание реконструируют под открытие поликлиники в районе Коптево

Александр Афонин
Город
Офисное здание реконструируют под открытие поликлиники в районе Коптево
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
улица Приорова, владение 24, строение 2 Карта всех событий

В столичном районе Коптево проведут реконструкцию офисного здания, по окончании которой в нем откроют новую поликлинику. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в среду, 4 января.

— На земельном участке площадью около 0,13 гектара планируется реконструировать офисное здание площадью около 642 квадратных метров с переоборудованием в поликлинику и с увеличением наземной площади до 2525 квадратных метров, — сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Решение о проведении реконструкции было принято в процессе заседания рабочей группы Градостроительно-земельной комиссии. Она возглавляется заместителем мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андреем Бочкаревым, передает официальный сайт мэра столицы.

До этого главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов сообщил, что в рамках комплексной застройки в столичном районе Южное Медведково специалисты построят новый детский сад, рассчитанный на 220 мест. Его площадь составит более 4,3 тысячи квадратного метра.

Район Коптево Москва Детские сады
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