Путин принял участие в церемонии выхода на службу фрегата «Адмирал Горшков»

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в режиме онлайн принял участие в церемонии выхода на боевую службу фрегата «Адмирал Горшков». Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в среду, 4 января.

— Уважаемые товарищи, добрый день! Сегодня у нас важное, если не сказать знаменательное событие: фрегат «Адмирал Горшков» начинает дальний морской поход. Но здесь ничего необычного нет. Это обычное дело. Но на этот раз корабль оснащен новейшим гиперзвуковым ракетным комплексом «Циркон», не имеющим аналогов, — сказал глава государства.

Российский лидер поблагодарил специалистов, которые разработали и осуществили серийное производство данного вооружения. Путин выразил уверенность, что оно позволит обеспечить надежную защиту всей России, передает официальный сайт Кремля.

До этого Владимир Путин в онлайн-режиме принял участие в церемониях спуска на воду атомной подлодки «Император Александр III» и поднятия флагов на новых кораблях. Он поздравил всех моряков и кораблестроителей с данным событием, которое является важным этапом для российского флота.