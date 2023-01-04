Минобороны опубликовало кадры уничтожения техники ВСУ боеприпасами нового поколения

Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны России опубликовало видеоролик, где показан процесс уничтожения бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) высокоточными боеприпасами нового поколения. Соответствующая запись появилась в среду, 4 ноября.

— Попадание с первого выстрела: кадры уничтожения опорных пунктов и бронетехники ВСУ высокоточными боеприпасами нового поколения. Применяемые высокоточные боеприпасы имеют высокую эффективность и ювелирную точность, — говорится в сопроводительном сообщении.

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На кадрах видно, что для уничтожения объектов было совершено по одному выстрелу. Благодаря точной наводке такого количества снарядов хватило, чтобы ликвидировать бронетехнику украинской армии, а также опорный пункт ВСУ, отметили в Telegram-канале «Минобороны России».

27 декабря Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видеоролик, на котором запечатлены ночные патрули истребителей Су-30СМ и Су-35С, а также нанесение удара по самолету Вооруженных сил Украины. На кадрах демонстрируется подготовка экипажа самолетов к патрулированию.