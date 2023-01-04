Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Минобороны опубликовало кадры уничтожения техники ВСУ боеприпасами нового поколения

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Минобороны опубликовало кадры уничтожения техники ВСУ боеприпасами нового поколения
Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны России опубликовало видеоролик, где показан процесс уничтожения бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) высокоточными боеприпасами нового поколения. Соответствующая запись появилась в среду, 4 ноября.

— Попадание с первого выстрела: кадры уничтожения опорных пунктов и бронетехники ВСУ высокоточными боеприпасами нового поколения. Применяемые высокоточные боеприпасы имеют высокую эффективность и ювелирную точность, — говорится в сопроводительном сообщении.

Видео: Telegram / Минобороны России

На кадрах видно, что для уничтожения объектов было совершено по одному выстрелу. Благодаря точной наводке такого количества снарядов хватило, чтобы ликвидировать бронетехнику украинской армии, а также опорный пункт ВСУ, отметили в Telegram-канале «Минобороны России».

27 декабря Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видеоролик, на котором запечатлены ночные патрули истребителей Су-30СМ и Су-35С, а также нанесение удара по самолету Вооруженных сил Украины. На кадрах демонстрируется подготовка экипажа самолетов к патрулированию.

Украина Россия Минобороны
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Собянин
Сергей Собянин

Дорогие москвичи!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Новогоднее обновление

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Закидаем кинжалами

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте