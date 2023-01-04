Движение трамваев на Симферопольском бульваре восстановили после ДТП

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Москва, Симферопольский бульвар Карта всех событий

Движение трамваев, курсирующих по маршрутам № 3 и 16, восстановили на Симферопольском бульваре после аварии с участием двух автомобилей. Об этом в среду, 4 января, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Восстановлено движение трамваев на Симферопольском бульваре, — говорится в сообщении.

Задержка трамваев произошла в районе остановки «Нахимовский проспект» 4 января. В связи с возникшими ограничениями движение транспорта оказалось временно изменено, а московских пассажиров призвали сохранять внимательность при совершении поездок, а также следить за объявлениями водителей.

Накануне стало известно, что в 2023 году в столицу поступит новая партия трамваев последнего поколения в количестве 50 штук. Транспорт даст возможность завершить обновление столичного трамвайного парка.