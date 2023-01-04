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Российская армия получила на вооружение разведывательно-ударные вертолеты Ка-52М. В чем их особенность

Илья Ашуров

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Российская армия получила на вооружение разведывательно-ударные вертолеты Ка-52М. В чем их особенность
Фото: Рособоронэкспорт

Российская армия получила на вооружение около десяти новейших разведывательно-ударных вертолетов Ка-52М. Об этой боевой машине «Вечерней Москве» рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.

По его словам, Ка-52М — модернизированная версия вертолета Ка-52 «Аллигатор». Эта боевая машина обладает высокой огневой мощью и отличается невероятной живучестью. Кроме того, Ка-52 — единственный в мире вертолет, который имеет катапультно-амортизационную систему.

— В критической ситуации экипаж сможет безопасно покинуть вертолет. Также система снижает ударные перегрузки при аварийной посадке, — отмечает Подберезкин.

Главная особенность обновленного «Аллигатора» — сетецентрические возможности. Как отмечает Подберезкин, вертолет может быть интегрирован в единую информационную сеть, которая позволяет улучшить взаимодействие различных боевых подразделений и повысить скорость командования. Таким же функционалом, например, обладает новейший российский танк Т-14 «Армата».

Также Ка-52М обладает новейшей системой защиты.

— Вертолет оснащен комплексом обороны от всех современных ПЗРК. Сбить его крайне сложно, — заключил эксперт.

Российская армия получила на вооружение разведывательно-ударные вертолеты Ка-52М. В чем их особенность Фото: Рособоронэкспорт

Основное назначение Ка-52М такое же, как и у его младшего брата. На портале Рособоронэкспорта отмечается, что боевая машина предназначена «для уничтожения танков, бронированной и небронированной боевой техники, живой силы и вертолетов противника».

В конце 2022 года Россия развернула современную боевую систему «Авангард». На Западе ее уже прозвали «грозой ПВО». Что такое «Авангард» и почему его боятся на Западе — в материале «ВМ».

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