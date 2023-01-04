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Пригожин сообщил о смерти военкора Романовского

Евгений Белоусов
Общество
Пригожин сообщил о смерти военкора Романовского
Фото: t.me/wagnernew

Военный корреспондент РИА ФАН Кирилл Романовский скончался. Об этом в среду, 4 января, сообщил предприниматель Евгений Пригожин.

— Сегодня не стало Кирилла Романовского. Кирилл Романовский — величайший военкор, мой товарищ, который сделал очень много для нашей страны. И поэтому нам будет его не хватать, — заявил он.

Друг и коллега журналиста Александр Коц рассказал, что Романовский скончался от рецидива онкологического заболевания, с которым боролся много лет, передает РИА Новости.

Кирилл Романовский стал известен после истории с убийством российских журналистов в Центральноафриканской Республике. Именно он помогал погибшим Джемалю, Радченко и Расторгуеву готовить поездку и дал контакт «фиксера Мартина», с которым журналисты так и не встретились. Однако возил их рекомендованный им водитель.

22 декабря Министерство торговли Соединенных Штатов ввело новые ограничения в отношении частной военной компании «Вагнер», основателем которой является Пригожин, с целью сузить ее доступ к разным техническим средствам.

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