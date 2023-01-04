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В ТРЦ «МЕГА Белая Дача» происходит эвакуация посетителей

Евгений Белоусов
Происшествия
В ТРЦ «МЕГА Белая Дача» происходит эвакуация посетителей
Фото: Pixabay
Московская область, Котельники, 1-й Покровский проезд, 5 Карта всех событий

Эвакуация посетителей происходит в торговом центре «МЕГА Белая Дача». Об этом в среду, 4 января, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Согласно имеющейся у Telegram-канала информации, посетителей торгового центра просят немедленно покинуть здание. На месте замечены кинологи и МЧС.

Видео: Telegram / Осторожно, Москва

Как сообщает корреспондент Вечерней Москвы с места происшествия, сейчас вокруг здания торгового центра перекрыта дорога. Сотрудники МЧС и пожарные просят людей отойди от самого здания подальше.

До этого, в конце ноября прошедшего года, в подмосковном Дмитрове загорелся торговый центр «Альбатрос». По информации подмосковного МЧС, возгорание произошло в понедельник, 28 ноября, в 16:26 на третьем этаже торгового центра на улице Профессиональной в доме № 5в.

Горели внутренние помещения сауны. Через 15 минут была проведена полная эвакуация людей из горящего здания.

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