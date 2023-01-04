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McDonald's намерен уйти из Казахстана из-за проблем с поставками котлет

Егор Провоторов
В мире
McDonald's намерен уйти из Казахстана из-за проблем с поставками котлет
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Компания McDonald's планирует завершить деятельность в Казахстане на фоне перебоев поставок мясной продукции. Об этом в среду, 4 января, агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По их информации, одной из основных причин возможного прекращения работы сети американских заведений быстрого питания в Казахстане являются перебои в поставках продуктов. По данным Bloomberg, руководство корпорации после начала российской спецоперации на Украине запретило местной компании ТОО «Food Solutions KZ», которая владеет 24 ресторанами McDonald's, закупать мясные котлеты в России.

Казахстанской компании не удалось перестроить схему поставок, поскольку закупка продукции в европейских государствах и ее доставка по более высоким ценам привела бы к тому, что рестораны в республике работали бы в убыток.

Вместе с этим, уточняет агентство, дальнейшая работа ресторанов сети в стране осложняется нахождением под стражей бизнесмена, владельца франшизы McDonald's в Казахстане, Белоруссии и в нескольких регионах РФ Кайрата Боранбаева. Он был задержан в середине марта в рамках уголовного дела по факту хищения средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе, пишет ТАСС.

В начале декабря стало известно, что сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» восстановила долю рынка в России, которую ранее занимал McDonald’s.

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