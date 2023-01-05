Белый дом рассказал о продолжении переговоров по обмену заключенных с Россией

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Соединенные Штаты не хотят публичности в продолжающихся переговорах с Россией о возвращении американца Пола Уилана, осужденного за шпионаж, заявил в среду, 4 января, координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

— Мы не собираемся вести переговоры публично, я не буду даже пытаться обозначить контекст или детали продолжающихся обсуждений с русскими, — сказал он на регулярном брифинге для журналистов.

Джон Кирби также добавил, что американская администрация хочет увидеть Пола Уилана дома и пытаются добиться его освобождения, пишет РИА Новости.

В середине декабря бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что в период своего правления у него был шанс обменять американца Пола Уилана на россиянина Виктора Бута, однако он отказался от такого соглашения. Политик назвал позором обмен россиянина на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. По его словам, с учетом тяжести предъявленных Буту обвинений такой обмен нельзя назвать равнозначным.