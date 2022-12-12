Трамп рассказал, что отказался менять Виктора Бута на Пола Уилана

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Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что в период своего правления у него был шанс обменять американца Пола Уилана на россиянина Виктора Бута, однако он отказался от такого соглашения.

— Я отказался от сделки с Россией по обмену «один на один» так называемого торговца смертью на Пола Уилана. Я бы не заключил сделку по обмену кого-то, кто убил неисчислимое количество своими оружейными сделками, даже и на сотню людей, но я бы вытащил Пола, — пояснил он.

Политик назвал позором обмен Виктора Бута на баскетболистку Бриттни Грайнер. По его словам, с учетом тяжести предъявленных Буту обвинений такой обмен нельзя назвать равнозначным.

Напомним, что после 14 лет тюремного заключения в США россиянина вернули на родину. Предпринимателя 8 декабря обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.

Его история получила широкий резонанс в мировых СМИ. А в США по мотивам его жизни даже сняли фильм. Кто такой Виктор Бут, почему его называют «оружейным бароном» и что с ним сейчас — в материале «Вечерней Москвы».

После приезда в Россию Бут принял решение стать членом партии ЛДПР. Лидер фракции Леонид Слуцкий лично вручил Виктору Буту партийный билет. Слет партии проходил на сцене Колонного зала Дома Союзов.