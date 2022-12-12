Виктор Бут вступил в ЛДПР

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Российский предприниматель Виктор Бут, которого обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, стал членом ЛДПР. Об этом передает корреспондент РИА Новости со слета партии.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий лично вручил Виктору Буту партийный билет. Слет партии проходил на сцене Колонного зала Дома Союзов.

Напомним, что после 14 лет тюремного заключения в США россиянина вернули на родину. Его история получила широкий резонанс в мировых СМИ. А в США по мотивам его жизни даже сняли фильм. Кто такой Виктор Бут, почему его называют «оружейным бароном» и что с ним сейчас — в материале «Вечерней Москвы».

После приезда в Россию Бут рассказал, что самым тяжелым в тюрьме для него было отсутствие возможности общаться с близкими. По его словам, по регламенту у него был всего один звонок в месяц.

Также россиянин высказался о спецоперации России. Так, Бут поддержал проведение специальной операции на Украине. Он выразил мнение, что начать спецоперацию можно было гораздо раньше, когда в 2014 году в Донбассе, Харькове и Одессе на улицы выходили люди с флагами России, однако в то время РФ не была к этому готова.