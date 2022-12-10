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Бут высказался о спецоперации России на Украине

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Бут высказался о спецоперации России на Украине
Фото: DEA / Public Domain

Российский предприниматель Виктор Бут, которого обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, заявил, что поддерживает проведение специальной операции на Украине.

— Я всецело поддерживаю. Если бы была возможность и навыки необходимые, я бы, конечно, пошел добровольцем, — сказал бизнесмен.

Он выразил мнение, что начать спецоперацию можно было гораздо раньше, когда в 2014 году в Донбассе, Харькове и Одессе на улицы выходили люди с флагами России, однако в то время РФ не была к этому готова, передает RT.

Бут также рассказал, что самым тяжелым в тюрьме для него было отсутствие возможности общаться с близкими, поскольку по регламенту у него был всего один звонок в месяц.

Виктора Бута вернули на родину после 14 лет тюремного заключения. Его история получила широкий резонанс в мировых СМИ.

А в США по мотивам его жизни даже сняли фильм. Кто такой Виктор Бут, почему его называют «оружейным бароном» и что с ним сейчас — в материале «Вечерней Москвы».

Украина Спецоперации Виктор Бут Россия
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