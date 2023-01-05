«Иван Васильевич меняет профессию» стал самым популярным фильмом в России в 2022 году

Фото: Иван Васильевич меняет профессию, Мосфильм, 1973 год

Легендарная советская кинокартина «Иван Васильевич меняет профессию» стала наиболее популярной из всех художественных фильмов, вышедших в телеэфир в 2022 году, сообщили журналистам в ВГТРК со ссылкой на данные Mediascope.

Отмечается, что анализ данных проведен холдингом на основе информации Mediascope среди российского населения старше 4-х лет. Известно, что самый популярный фильм был показан на телеканале «Россия 1» 31 декабря.

Кроме того популярными художественными фильмами в 2022 году стали «Конек-Горбунок» на канале «Россия», а также «Любовь и голуби» и «Ирония судьбы, или с легким паром!», вышедшие на Первом канале.

Также имеется информация, что в силу специфики года, телесериалы в прайм-тайм на буднях выходили на многих каналах не полный год, однако наиболее популярным премьерным сериалом будней 2022 года стала криминальная драма «Невский. Охота на Архитектора» на телеканале НТВ, пишет РИА Новости.

В конце декабря сервис SuperJob опросил москвичей на предмет того, что они планируют смотреть на новогодних каникулах. Большинство жителей столицы предпочли смотреть старые добрые советские фильмы.