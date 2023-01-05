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Вильфанд рассказал о сильных заморозках по всей России в ближайшие дни

Егор Провоторов
Общество
Вильфанд рассказал о сильных заморозках по всей России в ближайшие дни
Фото: shutterstock

Морозы до 47 градусов прогнозируются в регионах европейской части России в ближайшие несколько дней. В Якутии, Магаданской области и на Чукотке при этом температура будет достигать минус 53 градусов, сообщил в четверг, 5 января, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, очень холодная погода будет зафиксирована более чем на половине территории страны. В период до 9 января в Архангельской области, Ненецком автономном округе прогнозируется до 37 градусов ниже нуля, в Коми — до 39, в Карелии — до 26, в Вологодской области — до 33, в Санкт-Петербурге до 25 градусов мороза.

По словам специалиста, в северо-западных регионах страны температура будет ниже климатической нормы на 8-19 градусов, а на юге — на 7-11 градусов ниже январской нормы. На Урале прогнозируется температура ниже нормы на 11-20 градусов. В Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах будет до 47 градусов мороза.

Вильфанд рассказал ТАСС, что самая холодная погода в ближайшие дни будет зафиксирована в Магаданской области, на Чукотке и в Якутии, где столбики термометров местами будут опускаться до 53 градусов.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская сообщила, что в четверг, 5 января, в столице ожидается понижение температуры воздуха, в ночные часы с 7 по 9 января столбики термометров опустятся до отметки в 27 градусов ниже нуля.

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