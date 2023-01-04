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Москвичей предупредили о похолодании до 27 градусов мороза с 5 января

Александр Афонин

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Москвичей предупредили о похолодании до 27 градусов мороза с 5 января
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В четверг, 5 января, в столице ожидается понижение температуры воздуха, в ночные часы с 7 по 9 января столбики термометров опустятся до 27 градусов ниже нуля. Об этом в среду, 4 января, сообщила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.

— Основное понижение температуры у нас придется на завтрашний день. Ночь будет в пределах минус трех–пяти. И эта же температура будет утром. А вот в течение дня температура начнет понижаться. В середине дня она будет на уровне минус 4–6 градусов, а к вечеру может понизиться до минус 12–13 градусов, — сказала Котилевская.

По словам синоптика, затем последует период морозной погоды, которая продлится до 10 января. Так, 6 января температура воздуха днем составит минус 20 градусов, ночью — 21 градус ниже нуля, передает РИА Новости.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в столице с 6 по 10 января прогнозируются морозы до 29 градусов, что станет самой холодной пятидневкой в этом веке. Он отметил, что до этого Москву ожидает комфортная температура — минус 2–6 градусов.

Руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве», что 5 января температура «достигнет минимума» — минус 10–12 градусов. Однако в ночь с 6 на 7 января в городе вновь прогнозируется повышение температур.

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