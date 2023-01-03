Вильфанд сообщил, что москвичей с 6 января ожидают самые холодные пять дней века

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Морозы до 29 градусов прогнозируются в столице с 6 по 10 января. Это будет самая холодная пятидневка в этом веке. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Он отметил, что до этого Москву ожидает достаточно комфортная температура с морозами 2-6 градусов.

— Очень резкое похолодание, обвал холода просто, будет в пятницу, 6 января. Ночью морозы будут до 20-22 градусов, а днем тоже без жары — до 18-20 градусов. В рождественскую ночь они еще сильнее окрепнут — до 27 градусов, а 8 января — даже до 29 градусов. Температурный фон днем, включая 9 января, когда все будут выходить на работу, будет около 20 градусов морозов. Это будет самая холодная пятидневка за последние 23 года, то есть с начала XXI века, — сообщил метеоролог.

Специалист предупредил, что длительный период аномально холодной погоды — это опасное метеорологическое явление.

— Даже если на 7 градусов температура ниже климатической нормы в течение пяти и более дней — это опасно, а здесь температурный фон будет сразу на 15 градусов и больше ниже нормы, — цитирует Вильфанда ТАСС.

До этого сообщалось, что в столичном регионе ожидается пасмурная погода, будет идти снег с дождем. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 3 — минус 3 градуса.