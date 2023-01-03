Синоптики предупредили москвичей о снеге с дождем 3 января

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Во вторник, 3 января, в столичном регионе ожидается пасмурная погода, будет идти снег с дождем.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 3–минус 3 градуса. В Подмосковье температура ожидается на уровне плюс 2–минус 4 градусов.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 4–8 метров в секунду, иногда его порывы будут достигать 16 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 738 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 90 процентов, передает портал «Метеоновости».

В Москве и области действует «желтый» уровень погодной опасности из-за обильных осадков и гололедицы. Предупреждение о снегопаде будет действовать до 12:00 вторника, 3 января. Также в период до 22:00 среды, 4 января, жителей столичного региона призывают сохранять осторожность из-за оледенения дорог.

Первые два дня 2023 года выдались рекордно теплыми, но затем в Москву придут холода. Однако и они продержатся недолго. О погоде в столице в январские каникулы «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов. По его словам, погода будет «дерганой» и переменчивой.