В Московском регионе объявлен «желтый» уровень опасности из-за снегопада

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В Москве и области действует «желтый» уровень погодной опасности из-за обильных осадков и гололедицы. Об этом в понедельник, 2 января, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Предупреждение о снегопаде будет действовать до 12:00 вторника, 3 января. Также в период до 22:00 среды, 4 января, жителей столичного региона призывают сохранять осторожность из-за оледенения дорог.

Кроме того, синоптики предупредили о сильном ветре в Подмосковье — до 15 метров в секунду.

Первые два дня 2023 года выдались рекордно теплыми, но затем в Москву придут холода. Однако и они продержатся недолго. О погоде в столице в январские каникулы «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов. По его словам, погода будет «дерганой» и переменчивой.

До этого стало известно, что декабрь 2022 года в столице побил рекорд этого же периода 1981 года, когда в городе выпало 117 миллиметров осадков. Новый же рекорд составил 129 миллиметров.