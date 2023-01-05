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Анна Седокова раскрыла детали интимной жизни Павла Воли и Ляйсан Утяшевой

Егор Провоторов
Общество
Анна Седокова раскрыла детали интимной жизни Павла Воли и Ляйсан Утяшевой
Фото: Youtube / Ляйсан Утяшева

Известная российская певица Анна Седокова часто весьма откровенно делится деталями своей сексуальной жизни. Однако на сей раз исполнительница решила обсудить интимную жизнь других звезд. Под удар попали Павел Воля и Ляйсан Утяшева.

В одном из интервью артистка призналась, что половой акт с ее мужем, баскетболистом Янисом Тиммой, длится порядка двух часов ежедневно. Седокова призналась, что временами ей хочется, чтобы процесс длился меньше.

Говоря о своей сексуальной жизни, исполнительница отметила, что Ляйсан не может удивить такое, поскольку про таланты Павла Воли в постели ходят различные слухи. По ее словам, все из «ее поколения» знают про них.

Узнав, что о слухах про секс с резидентом Comedy Club никто не знает, Анна посмеялась, пишет портал StarHit. Сквозь смех бывшая солистка группы «Виа Гра» отметила, что ведущие интернет-проекта, для которого она давала интервью, «еще маленькие», чтобы о таком знать.

В конце ноября Утяшева прокомментировала появившиеся в Сети слухи о ее «разводе» с комиком Павлом Волей. Она заметила, что в последнее время подобные слухи о них появляются все чаще, хотя супруги счастливо живут вместе уже более 10 лет.

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