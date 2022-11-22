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«Читайте по губам»: Ляйсан Утяшева ответила на слухи о разводе с Павлом Волей

Евгений Белоусов
Общество
«Читайте по губам»: Ляйсан Утяшева ответила на слухи о разводе с Павлом Волей
Фото: Youtube / Надежда Стрелец

Телеведущая и спортсменка Ляйсан Утяшева прокомментировала появившиеся в Сети слухи о ее «разводе» с комиком Павлом Волей.

— Если кто-то настроен видеть плохое во всем, то он не способен поверить в счастье и любовь других. Это эффект зеркала. К счастью, в обратную сторону он тоже работает. Читайте по губам: у нас все хорошо, — написала она в своем Telegram-канале.

Утяшева заметила, что в последнее время подобные слухи о них с Волей появляются все чаще, хотя супруги счастливо живут вместе уже более 10 лет.

В феврале Павел Воля рассказал, как им с супругой удается не скандалить. По его словам, в семье есть правило, которое гласит, что если им что-то не нравится, то они немедленно это обсуждают. При этом Утяшева призналась, что эмоции, будто после первого свидания, не будут сопровождать супругов в течение всего брака.

Недавно бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова ответила на вопрос подписчиков своего микроблога о том, как она перенесла расставание с рэпером. Решетова и Тимати разошлись в 2020 году после шести лет отношений. За год до этого у пары родился сын, которого назвали Ратмир.

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