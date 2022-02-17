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Воля рассказал, как ему удается не скандалить с Утяшевой после 10 лет брака

Иван Юминов

Общество
Воля рассказал, как ему удается не скандалить с Утяшевой после 10 лет брака
Фото: Youtube / А поговорить?

Комик и телеведущий Павел Воля объяснил, как ему удается обходиться без скандалов с женой, спортсменкой Ляйсан Утяшевой.

— Когда вы друг друга любите, когда вы все можете обсуждать, о чем ругаться? Просто надо сесть, поговорить и договориться, — рассказал артист.

Он раскрыл, что в семье есть правило, которое гласит, что если им что-то не нравится, то они немедленно это обсуждают. При этом Утяшева призналась, что эмоции, будто после первого свидания, не будут сопровождать супругов в течение всего брака. Она заключила в YouTube-шоу «А поговорить?», что в том, насколько ты узнаешь партнера, есть особенное наслаждение, которое следует смаковать.

2 января блогер Курбан Омаров рассказал об изменах, которые привели его к разводу с телеведущей Ксенией Бородиной. По его словам, он уже год как догадывался, но верил в ее порядочность и принципы.

В связи с этим он предупредил остальных мужчин, что их друзья могут иметь сексуальные отношения с их супругами. Бизнесмен заверил, что обладает всеми доказательствами неверности Бородиной.

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