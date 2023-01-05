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Синоптики рассказали о заморозках в Москве и Подмосковье 5 января

Егор Провоторов

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Синоптики рассказали о заморозках в Москве и Подмосковье 5 января
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег, гололедица и до 22 градусов ниже нуля — такая погода ожидает столичный регион в предстоящий четверг, 5 января. Такой прогноз дали в российском Гидрометцентре.

Днем в российской столице температура воздуха будет варьироваться в пределах от -6 до -4 градусов. При этом в ночное время суток столбики термометров опустятся до 22 градусов ниже нуля. В Подмосковье днем ожидается до 8 градусов со знаком «минус», а ночью — до 25 градусов мороза.

Также прогнозируется северный и северо-восточный ветер, который будет дуть со скоростью 5-11 метров в секунду. При этом атмосферное давление составит 741-744 миллиметра ртутного столба, говорится на сайте Гидрометцентра РФ.

Морозы до 47 градусов прогнозируются в регионах европейской части России в ближайшие несколько дней. В Якутии, Магаданской области и на Чукотке при этом температура будет достигать минус 53 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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