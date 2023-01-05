Чумаков признался, что давал фанаткам надежду на отношения

Фото: Youtube / Эмпатия Манучи

Муж известной актрисы и певицы Юлии Ковальчук, музыкант Алексей Чумаков, признался, что не брезгует флиртом с другими девушками. Об этом он заявил в ходе интервью в рамках шоу «Светская хроника» на Пятом канале.

Исполнитель вспомнил, как однажды решил пошутить, заявив одной из фанаток, что брак для него ничего не значит и он готов рассмотреть различные предложения. После этого воодушевленная поклонница стала буквально преследовать Чумакова, а сам музыкант осознал, что немного перегнул палку.

Как пишет портал StarHit он заявил, что на самом деле его не интересует никто, кроме супруги. По этой причине любые взгляды в сторону других представительниц противоположного пола для него ровным счетом ничего не значат, резюмировал Чумаков.

Летом прошлого года экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук рассказала, как обстоят дела с финансами в ее семье. По словам артистки, в настоящее время основные средства в семью приносит ее супруг, певец и музыкант Алексей Чумаков.