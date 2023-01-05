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Кораблекрушение стало причиной смерти по меньшей мере 10 человек в Нигерии

Егор Провоторов
Происшествия
Кораблекрушение стало причиной смерти по меньшей мере 10 человек в Нигерии
Водопад Виктория, Африка / Фото: Скриншот с видео на youtube канала «Алекс Максимов»

Крушение речного судна произошло вечером в среду, 4 января, в акватории реки Нигер в штате Кебби, расположенном на севере Нигерии. Жертвами трагического инцидента стали десять человек, написало Agence France-Presse.

Во время трагедии на борту корабля находилось около 100 пассажиров. В какой-то момент по невыясненной причине судно разломилось пополам.

Нигерийское правительство сообщило журналистам, что сотрудникам местных экстренных служб удалось спасти 80 человек. Еще десять участников инцидента числятся пропавшими без вести. По предварительным данным, происшествие случилось по причине перегрузки речного судна. В Нигерии довольно часто происходят похожие трагедии по аналогичным причинам, пишет ТАСС.

В конце прошлого года стало известно, что число жертв возгорания в гостиничном комплексе Diamond City Hotel and Casino в камбоджийском городе Пойпет возросло до 26. Как сообщил портал Fresh News, поисково-спасательная операция на месте трагедии в настоящий момент подошла к концу.

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