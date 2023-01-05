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Французский экспат заявил, что санкции не повлияли на жизнь россиян

Полина Долганова
Экономика
Французский экспат заявил, что санкции не повлияли на жизнь россиян
Фото: Unsplash

Французский экспат Александр, который на протяжении 20 лет работает в России, заявил, что большая часть россиян не ощущает на себе эффект от санкций. Об этом он рассказал телерадиокомпании RTL.

По его словам, 85 процентов граждан РФ потребляют отечественные продукты. В свою очередь средний класс и жители больших городов лишь немного изменили привычную для них структуру потребления.

Александр уточнил, что косметику в России продолжают доставлять из Южной Кореи и Дубая.

Экспат добавил, что санкционные меры не оказали никакого эффекта на Россию из-за ее размеров.

— Отечественные работодатели, в свою очередь, берут на себя управление над предприятиями ушедших фирм, меняя название и сохраняя персонал, — подытожил специалист.

Недавно читатели Franceinfo заявили, что санкции западных стран, введенные против России, пошли на пользу некоторым российским производителям. Так, например, пользователь Breidex заявил, что у России есть средства, чтобы преодолеть эти трудности. Комментатор leratdesvilles назвал крупные российские компании победителями в этой ситуации из-за ухода иностранных фирм из страны.

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