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Владислав Овчинский: В 2022 году столичные компании нашли новых зарубежных партнеров 

Полина Французова
Город
Владислав Овчинский: В 2022 году столичные компании нашли новых зарубежных партнеров 
Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики

Компании, локализованные в Москве, благодаря Центру «Моспром» нашли новых партнеров на перспективных рынках Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и СНГ. Санкционное давление не стало преградой для экспортеров по сохранению количества рынков сбыта за счет переориентации на дружественные страны. Об этом в четверг, 5 января, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

— В 2022 году столичные компании были вынуждены переориентировать свои экспортные потоки и выйти на новые рынки. Чтобы минимизировать сложности, многие промышленники воспользовались одним из важных механизмов поддержки города – участием в байерской программе. Это позволило найти им новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и СНГ, — сообщил Владислав Овчинский.

Например, интерактивные мониторы и программные решения к ним компании NexTouch вызвали большой интерес в ОАЭ, Марокко и ЮАР, а также в странах СНГ. Производитель шоколадных изделий «Монетный двор» начал работать с Ближним Востоком. Компания PICASO 3D договорилась о поставке высокотехнологичного 3D-оборудования арабским байерам. Производитель упаковки OSQ Group начал экспортировать в страны Африки и Ближнего Востока.

Компания «ИСР», специализирующаяся на умном уличном освещении, активно продолжает реализовывать свои проекты в Латинской Америке. По итогам 2022 года она не только увеличила уже действующие поставки на Кубу, но и вышла на рынок Боливии.

Владислав Овчинский: В 2022 году столичные компании нашли новых зарубежных партнеров  Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

Московские производители продуктов питания в 2022 году также активно осваивали рынки дружественных стран. Например, компания «Новапродукт» открыла рынок Монголии и начала экспортировать в регион продукцию для здорового питания.

Производители хлебобулочных изделий смогли выйти на рынок Азербайджана, а также увеличить свое присутствие в Беларуси, Казахстане, Таджикистане, а также в Монголии и Израиле.

— Булочно-кондитерский холдинг «Коломенский» в 2022 году впервые начал экспортировать знаменитый вафельный торт «Шоколадница» на новые рынки – в Республику Беларусь, Узбекистан и Таджикистан. Здесь он пользуется такой же популярностью, как и в России, — сообщил директор компании Артур Зубарев.

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