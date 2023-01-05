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Проект «Спортивные выходные» стал почти в три раза популярнее за 2022 год

Полина Долганова
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Проект «Спортивные выходные» стал почти в три раза популярнее за 2022 год
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Проект «Спортивные выходные» стал почти в три раза популярнее за прошедший год.

К офлайн-формату присоединились свыше 31 тысячи москвичей. В 2021 году участников насчитывалось всего 12 тысяч.

За 2022 год спортсмены провели около двух тысяч тренировок на площадках Москвы. Наибольшей популярностью среди горожан пользовались стретчинг и йога.

Летом занятия проходили на 20 площадках, среди которых были Дом культуры «ГЭС-2» и музей-заповедник «Царицыно». Всего в тренировках приняли участие более 27 тысяч москвичей.

Зимой занятия проводились на восьми площадках, например, на Северном речном вокзале и в Доме культуры на ВДНХ.

Также за год в проекте появились новые дисциплины. Теперь москвичи могут заниматься фитбоксингом и пилатесом, передали на официальном сайте мэра Москвы.

Бесплатные мероприятия для взрослых и детей всю зиму проходят на Северном речном вокзале. Об этом во вторник, 3 января, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

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