«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве с 5 по 7 января

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве с 21:00 четверга, 5 января, до 21:00 субботы, 7 января. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Уточняется, что «оранжевый» уровень опасности является предпоследним.

— Аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 9-17 градусов ниже климатической нормы, — сообщили синоптики.

Морозы до 47 градусов прогнозируются в регионах европейской части России в ближайшие несколько дней. В Якутии, Магаданской области и на Чукотке при этом температура будет достигать минус 53 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Морозная погода может влиять на здоровье человека по-разному. У кого-то холод провоцирует аллергическую реакцию, а у некоторых происходит укрепление иммунитета. «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Андрея Кондрахина о пользе и вреде мороза.

По словам специалиста, в морозную погоду необходимо правильно выбирать одежду, чтобы не переохладиться. Также нельзя забывать о головном уборе.