Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Андрей Бочкарев рассказал, как строят восточный участок БКЛ метро

Полина Долганова
Город
Андрей Бочкарев рассказал, как строят восточный участок БКЛ метро
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Возведение станций восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро потребовало особых проектных решений. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, четыре станции строились в сложных условиях. Специалистам необходимо было учесть особенности грунта и плотную среду города.

Так, например, станция «Кленовый бульвар» возводилась рядом с музеем-заповедником «Коломенское». Трассировка линии проводилась так, чтобы станционный комплекс расположился вне парка, а тоннели проходили под периферийной территорией.

По словам Бочкарева, главной особенностью станции «Кленовый бульвар» является ее длинный котлован глубиной 644 метра.

Не менее сложным оказался процесс строительства станции «Нагатинский Затон», которая строилась на омываемом Москвой-рекой полуострове. Для защиты перегонных тоннелей рабочим пришлось дополнительно усилить металлическую изоляцию.

В свою очередь станцию «Печатники» строили в районе одноименной станции Люблинско-Дмитровской линии. По этой причине сооружение перегонного тоннеля в сторону «Нагатинского Затона» начали практически из центра будущего котлована «Печатников» Большой кольцевой линии. Позже часть возведенного вестибюля была разобрана, а на его месте появился вестибюль № 1.

Бочкарев добавил, что станция «Текстильщики» возводилась рядом с железной дорогой, поэтому рабочим пришлось создать пересадочный мост, который свяжет одноименную платформу МЦД-2 со станцией Таганско-Краснопресненской линии метро. Строительство мостовой конструкции планируется завершить после того, как станцию введут в эксплуатацию, передали на официальном сайте мэра столицы.

Недавно Андрей Бочкарев сообщил, что стилистика наземных павильонов станции «Кленовый бульвар» БКЛ метро напоминает архитектуру дворца, расположенного в музее-заповеднике «Коломенское». Он уточнил, что наружная отделка стен выполнена металлическими тисненными панелями с подсветкой по периметру кровли.

Строительство Большая Кольцевая линия (БКЛ) Андрей Бочкарев
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Собянин
Сергей Собянин

Дорогие москвичи!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Новогоднее обновление

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Закидаем кинжалами

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте