Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Москвичам рассказали об обновлениях на портале «Наш город»

Полина Долганова
Город
Москвичам рассказали об обновлениях на портале «Наш город»
Фото: Pexels

Специалисты усовершенствовали функционал сайта «Наш город». Также обновилось и мобильное приложение портала.

Теперь на главной странице сайте можно увидеть актуальные сезонные задачи (снег, наледь, сосульки).

Также москвичи могут ознакомиться с разделом «Новое на портале».

Кроме того, в раздел «Новости» добавили функцию добавления материала в избранное, а в разделе «Результаты» можно увидеть самую обсуждаемую тему месяца.

— Важно, что в обновленной версии портала сотрудники единой редакции получили возможность корректировать некоторые параметры, указанные в заявке пользователя неправильно, — рассказал глава ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

В свою очередь заместитель главы Департамента информационных технологий столицы Борис Фролов добавил, что в мобильном приложении «Москва — наш город» теперь можно направить заявку с телефона всего с помощью трех шагов, передает официальный сайт мэра города.

Недавно на портале «Наш город» появился новый раздел «Животное в опасности», который поспособствует развитию ответственного и гуманного отношения к питомцам в условиях мегаполиса. Об этом сообщил депутат Московской городской думы Александр Козлов.

обновления Москва Мобильные приложения
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Собянин
Сергей Собянин

Дорогие москвичи!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Новогоднее обновление

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Закидаем кинжалами

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте