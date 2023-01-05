Москвичам рассказали об обновлениях на портале «Наш город»

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Специалисты усовершенствовали функционал сайта «Наш город». Также обновилось и мобильное приложение портала.

Теперь на главной странице сайте можно увидеть актуальные сезонные задачи (снег, наледь, сосульки).

Также москвичи могут ознакомиться с разделом «Новое на портале».

Кроме того, в раздел «Новости» добавили функцию добавления материала в избранное, а в разделе «Результаты» можно увидеть самую обсуждаемую тему месяца.

— Важно, что в обновленной версии портала сотрудники единой редакции получили возможность корректировать некоторые параметры, указанные в заявке пользователя неправильно, — рассказал глава ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

В свою очередь заместитель главы Департамента информационных технологий столицы Борис Фролов добавил, что в мобильном приложении «Москва — наш город» теперь можно направить заявку с телефона всего с помощью трех шагов, передает официальный сайт мэра города.

Недавно на портале «Наш город» появился новый раздел «Животное в опасности», который поспособствует развитию ответственного и гуманного отношения к питомцам в условиях мегаполиса. Об этом сообщил депутат Московской городской думы Александр Козлов.