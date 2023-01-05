Юрист Цуканов объяснил, как добиться компенсации за травму из-за упавшего снега или сосульки

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Если человек пострадал в результате падения льда или снега с крыши здания, ему важно сразу же зафиксировать случившееся. В будущем это станет основанием для того, чтобы требовать возмещения вреда от собственника здания или другого человека, который не уследил за чисткой крыши. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал адвокат Олег Цуканов.

Эксперт отметил, что собственники зданий обязаны обеспечивать своевременную очистку крыш от осадков.

— Правила содержания имущества подразумевают своевременное проведение мероприятий. В том числе по очистке кровли. В простейшем случае, если сосулька или снег упали с жилого многоквартирного дома, ответственность возлагается на управляющую организацию или человека, осуществляющего управление недвижимым имуществом. Это могут быть индивидуальный предприниматель или товарищество собственников жилья. Если говорить о ведомственной гостинице или другом учреждении, то в таком случае ответственность будут нести юридические лица, на чьем балансе находится имущество, — рассказал специалист.

Если падение произошло в пределах земельного участка (например, на прилегающем к строению тротуаре), то нужно выяснить, в чьем управлении находится жилой многоквартирный дом, подчеркнул эксперт. Эта информация не является тайной, она опубликована на сайте Жилищной инспекции, уточнил адвокат.

Если человек пострадал из-за падения сосульки или снега, ему нужно сразу же зафиксировать факт происшествия, рекомендовал Цуканов.

— Если человек в состоянии вызвать наряд полиции, он должен это сделать. Полиция должна принять у него заявление о правонарушении. Если это не относится к компетенции полиции, то они передают информацию в соответствующие органы. В частности, в Жилищную инспекцию. Дальше фиксируется сам факт того, что с крыши что-то упало. И даже если участковый выносит постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, все равно само событие будет зафиксировано. Должны быть доказательства из травмпункта и любые материалы работы с лечебными учреждениями, которые определяют объем повреждений, причиненный человеку, — объяснил собеседник «ВМ».

Расчет компенсации в каждом случае проводится индивидуально, в этом вопросе не существует четких рамок, заметил эксперт. Если человек погиб, компенсация будет самой высокой. Кроме того, в таких ситуациях Следственный комитет проводит проверку и принимает дополнительные меры в отношении должностных лиц, допустивших смерть человека, резюмировал специалист.