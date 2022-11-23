Что делать, если на машину упала сосулька или снег с крыши: советы автоюриста

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В случае если автомобиль оказался поврежден упавшей сосулькой или глыбой льда, его владелец должен зафиксировать повреждения, вызвать полицию и добиваться компенсации. Однако в некоторых случаях ущерб могут не возместить. Об этом «Вечерней Москве» рассказал автоюрист Лев Воропаев.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что сразу после обнаружения проблемы необходимо сфотографировать автомобиль.

— Первым делом надо сделать фотографии места, с которого упал лед, и самого автомобиля — это будет являться доказательством в суде. Дальше нужно вызвать сотрудников полиции (это либо участковый уполномоченный, либо ППС), которые должны подъехать на место, зафиксировать повреждения и составить протокол осмотра. Скорее всего, будет вынесено постановление об отказе в возбуждении дела, — отметил эксперт.

По словам специалиста, обычно ущерб возмещает юридическое лицо, которому принадлежит здание или которое его обслуживает. Перед обращением в суд нужно предложить возместить ущерб добровольно. Для этого необходимо сделать платную оценку повреждения — за эту услугу в итоге все равно заплатит виновник. Если договориться не получается, нужно идти в суд, заметил Воропаев.

В случае если лед упал с жилого дома, ответственность может нести управляющая компания или собственник квартиры, уточнил юрист.

— Если будет доказано, что собственник конкретной квартиры, например, самовольно перестроил балкон, и из-за этого упала глыба льда, то вину возложат на собственника квартиры. Но доказать это не так просто. В большинстве случаев отвечает управляющая компания, которая обязана устранять наледь и сосульки, — рассказал собеседник «ВМ».

Специалист подчеркнул, что падение наледи или сосульки нельзя отнести к действиям непреодолимой силы, за которое никто не должен нести ответственности.

Несмотря на это, иногда автовладельцы могут остаться без компенсации, предупредил Воропаев.

— Спорные ситуации возможны, если водитель нарушил правила парковки (допустим, встал на газон). Многие суды склоняются к тому, что нарушены правила остановки и стоянки и делят вину, например, между водителем, который неправильно припарковался, и управляющей компанией. Если есть какие-то знаки, что, возможно, падение льда, то могут уменьшить размер ущерба, который будет взыскан с управляющей компании. Могут вообще не дать компенсацию, указав, что водитель грубо нарушил правила дорожного движения и сам способствовал причинению ущерба, — перечислил юрист.

Если у автовладельца есть КАСКО и по договору падение льда является страховым случаем, то человек должен обратиться в страховую компанию, которая возместит ущерб, отметил Воропаев. Все дальнейшие проблемы страховая компания берет на себя, заключил специалист.