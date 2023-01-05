Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В 2022 году более 230 тысяч человек использовали онлайн-сервис «Социальный навигатор»

Полина Долганова
Город
В 2022 году более 230 тысяч человек использовали онлайн-сервис «Социальный навигатор»
Фото: Pexels

Свыше 230 тысяч человек в 2022 году использовали онлайн-сервис «Социальный навигатор» для поиска информации о соцуслугах рядом с домом. Об этом рассказал заместитель главы Департамента труда и социальной защиты населения столицы Никита Соломин.

По его словам, в настоящее время в сервисе доступно 236 бесплатных услуг для горожан. В общей сложности на карте можно найти более 900 адресов, а все функции сервиса разделены по 26 направлениям.

Соломин добавил, что в прошлом году чаще всего москвичи искали с помощью навигатора центры социального обслуживания (более 61 тысячи запросов) и услуги психологической помощи (более 19 тысяч). Также востребованными оказались услуги по поддержке семей с детьми с инвалидностью.

На официальном портале мэра Москвы напомнили, что сервис «Социальный навигатор» обновили в 2021 году. С этого момента там появились удобный поиск и масштабная карта с данными о многих организациях города.

В длинные новогодние выходные горячие линии столичного общегородского контакт-центра будут работать в обычном режиме. Жители Москвы могут в любое время обратиться к диспетчерам городских служб за консультациями, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в пятницу, 30 декабря.

Оперативно решать актуальные вопросы помогут также сервисы портала mos.ru и мобильные приложения «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы».

Социальные объекты Москва Услуги
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Собянин
Сергей Собянин

Дорогие москвичи!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Новогоднее обновление

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Закидаем кинжалами

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте