В 2022 году более 230 тысяч человек использовали онлайн-сервис «Социальный навигатор»

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Свыше 230 тысяч человек в 2022 году использовали онлайн-сервис «Социальный навигатор» для поиска информации о соцуслугах рядом с домом. Об этом рассказал заместитель главы Департамента труда и социальной защиты населения столицы Никита Соломин.

По его словам, в настоящее время в сервисе доступно 236 бесплатных услуг для горожан. В общей сложности на карте можно найти более 900 адресов, а все функции сервиса разделены по 26 направлениям.

Соломин добавил, что в прошлом году чаще всего москвичи искали с помощью навигатора центры социального обслуживания (более 61 тысячи запросов) и услуги психологической помощи (более 19 тысяч). Также востребованными оказались услуги по поддержке семей с детьми с инвалидностью.

На официальном портале мэра Москвы напомнили, что сервис «Социальный навигатор» обновили в 2021 году. С этого момента там появились удобный поиск и масштабная карта с данными о многих организациях города.

В длинные новогодние выходные горячие линии столичного общегородского контакт-центра будут работать в обычном режиме. Жители Москвы могут в любое время обратиться к диспетчерам городских служб за консультациями, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в пятницу, 30 декабря.

Оперативно решать актуальные вопросы помогут также сервисы портала mos.ru и мобильные приложения «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы».