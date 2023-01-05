Мосгорнаследие выпустило мультфильм о каменных львах столицы

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Мультфильм о каменных львах, которые охраняют памятники архитектуры в Москве, вышел на Rutube-канале Департамента культурного наследия столицы.

По словам главы департамента Алексея Емельянова, одна из главных задач Мосгорнаследия заключается в том, чтобы привлечь внимание москвичей всех возрастов.

— Вместе с художниками-мультипликаторами мы создали мультфильм для самых маленьких москвичей, в котором ожил талисман нашего ведомства — Лев-хранитель, — добавил Емельянов.

Он уточнил, что в мультфильме расскажут о каменных львах, которые встречаются в усадьбе фон Рекк на Пятницкой улице и на ограде Английского клуба на Тверской, передали на официальном сайте мэра столицы.

До этого сообщалось, что Департамент культурного наследия Москвы подготовил новую видеоэкскурсию «Храмы накануне Рождества», в рамках которой горожане смогут познакомиться со знаковыми памятниками культового зодчества.

С помощью новой экскурсии москвичи смогут узнать о судьбе боярина Ивана Берсеня-Беклемишева, о том, как возникло название Софийской набережной, сколько продолжалось строительство колокольни храма Софии Премудрости Божией и многое другое.