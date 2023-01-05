Учебный корпус на 350 мест построят в Некрасовке

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

17-й квартал некрасовка Карта всех событий

Учебный корпус на 350 мест планируют возвести в 17-м квартале Некрасовки. Об этом рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

По его словам, в здании будут обучаться ученики 8–11-х классов.

В новом корпусе будет насчитываться четыре этажа. Облицовку объекта выполнят из керамогранитных плит. Здание будет оформлено в белом и оранжевом оттенках.

Совокупная площадь корпуса составит 6,5 тысячи «квадратов». Внутри появятся обеденный зал, учебные кабинеты, зал для занятия спортом и многое другое.

На территории рядом с объектом специалисты организуют спортивную площадку. Свободная от застройки зона будет озеленена и благоустроена, передали на официальном сайте мэра столицы.

До этого стало известно, что шестой детский сад на 350 воспитанников начали строить в составе жилого комплекса «Первый Московский» в поселении Московском. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко. По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, в рамках проекта инвестор построит и откроет пять детских садов на 1310 мест и три школы на 2750 учеников.