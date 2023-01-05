В ООН отказались комментировать признания Меркель и Олланда о Минских соглашениях

Фото: twitter/RussiaUN

Официальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Стефан Дюжаррик отказался комментировать высказывания экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель и бывшего французского лидера Франсуа Олланда о том, что Минские соглашения дали Украине время для усиления военных мощностей.

В ходе брифинга представители СМИ задали вопрос о том, насколько слова бывшего канцлера Германии и экс-президента Франции отражают позицию генсека ООН.

— Я бы оставил исторический анализ репортерам, бывшим официальным лицам и историкам, — ответил Дюжаррик, слова которого приводит РИА Новости.

В ООН избегают комментировать Минские соглашения лишь по той причине, что эта международная организация проявила полную неэффективность в попытках достигнуть мира между конфликтующими сторонами. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил политолог Сергей Марков.

По его словам, формат соглашений являлся настоящим ключом к мирному урегулированию конфликта на Украине. Кроме того, именно Совбезом ООН были утверждены данные соглашения. Следовательно, организация тоже в ответе за их срыв, подчеркнул политолог.