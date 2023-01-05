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«Единая цель»: почему в ООН боятся озвучить правду о нарушениях Минских соглашений

Рафаэль Залян

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Политика
«Единая цель»: почему в ООН боятся озвучить правду о нарушениях Минских соглашений
Фото: president.gov.ua

В ООН избегают комментировать Минские соглашения лишь по той причине, что эта международная организация проявила полную неэффективность в попытках достигнуть мира между конфликтующими сторонами. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил политолог Сергей Марков.

Накануне стало известно, что официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отказался комментировать заявления экс-канцлера Германии Ангелы Меркель и бывшего президента Франции Франсуа Олланда о том, что Минские соглашения дали время Украине усилить свою армию.

По мнению Маркова, формат Минских соглашений был реальным ключом к мирному урегулированию конфликта на Украине. Более того, именно Советом Безопасности ООН были утверждены данные соглашения. Следовательно, организация тоже в ответе за их срыв, подчеркнул политолог.

— Все прекрасно в ООН знают, что Минские соглашения были сорваны по вине Киева, — отметил эксперт. — И если бы представители этой международной площадки прямо обвинили тогда руководство Украины в нежелании соблюдать условия договора, тогда удалось бы избежать дальнейших конфликтов, в том числе и нынешнего столкновения.

Однако давление США, Франции и Великобритании на ООН было настолько сильным, что в организации посчитали лишним как-либо реагировать на нарушения Минского формата украинской стороной, считает Марков:

— То, что в ООН проигнорировали этот факт, говорит лишь о ее несостоятельности и неэффективности. Но сказать, кто именно виноват и ответственен за происходящее в организации, не осмеливаются, так как ООН продолжает находиться под жестким прессингом объединенного Запада, которому невыгодна правда.

Политолог убежден, что Минские соглашения были «хорошей почвой» для выхода враждующих сторон на мирное поле:

— И когда Меркель, Олланд и другие политики принимали участие в подписании этого соглашения, у них была единая цель — достигнуть мира, а не обмануть Россию и дать время Украине вооружиться. В свою очередь США были выгодны Минские соглашения в 2015-м, потому что в Киеве на тот момент полностью была разрушена государственность, не было армии. И войска ДНР и ЛНР при поддержке РФ могли наступить на украинские территории.

Как следствие, именно Вашингтон был инициатором этого так называемого мирного договора, который дал время Киеву восстановить свою армию и «ощетиниться» против РФ.

— В ООН это знают, поэтому отказываются признавать свою безвольность и зависимость от США, — заключил собеседник «ВМ».

В декабре прошлого года Меркель сделала заявление о том, что Минские соглашения были попыткой дать Киеву время на усиление своих войск.

Затем ее слова подтвердил и Олланд. Он отметил, что тогда геополитическая ситуация складывалась не в пользу Киева, а западным странам нужна была передышка.

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