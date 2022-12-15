«Форма ультиматума»: зачем ЕС и НАТО хотят официально призвать Россию «покинуть Украину»

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Евросоюз и НАТО в ближайшее время могут опубликовать заявление с призывом к России «покинуть Украину». Что это заявление может означать на практике и чего с его помощью хотят добиться страны Запада, «Вечерней Москве» рассказал политолог Юрий Светов.

По его словам, подобное заявление может считаться ультиматумом для России. Запад может использовать его в своих интересах.

— Похоже на форму ультиматума, — говорит политолог. — Сначала были разговоры об остановке военных действий, перемирии и так далее. Когда увидели, что с этим не получается, захотели принять такой ультиматум. А после того как Россия не будет его выполнять, они будут считать, что у них развязаны руки и начнут предпринимать дальнейшие шаги.

Как отметил эксперт, страны Запада после публикации «ультиматума» будут выискивать новые способы загнать Россию в международную изоляцию. Одна из ключевых задач — вопрос конфискации замороженных российских активов.

При этом большинство заявлений западных стран относительно России призваны заставить страну играть по их правилам, подчеркнул Светов. В этом же контексте стоит рассматривать и недавние слова экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о Минских соглашениях.

Политолог уверен, что система международных отношений в 2022 году сильно изменилась. Россия в новой системе должна со всей определенностью игнорировать любые документы Запада. В частности, это относится и к резолюциям, которые пытаются принимать в ООН, уверен Светов.

По мнению Светова, в ходе противостояния с Западом Россия проходит проверку на прочность.

— Заявление ЕС и НАТО — очередная проверка. Я уверен, что в итоге его опубликуют, а сейчас речь идет только о согласовании деталей. В конце декабря или в начале января они его примут, — резюмировал собеседник «ВМ».

По данным издание Politico, НАТО и ЕС могут опубликовать официальный документ с заявлением, призывающим Россию «покинуть Украину» до конца 2022 года или в начале 2023 года. Публикация документа задерживается из-за «трений между Турцией и Кипром».