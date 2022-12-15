Politico: НАТО и ЕС могут официально призвать Россию «покинуть Украину»

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Евросоюз и НАТО могут в ближайшее время опубликовать официальный документ с заявлением, призывающим Россию покинуть Украину. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на само заявление, которое есть в расположении издания.

В медиа-организации отметили, что документ разрабатывался «более года», однако его публикация откладывалась из-за разногласий между Турцией и Кипром.

Окончательный вариант заявления может быть представлен до конца этого или в начале 2023 года. При этом есть и те, кто со скепсисом относятся к перспективе скорой публикации документа, утверждает издание.

Согласно проекту документа Евросоюз и Североатлантический альянс призовут Москву «немедленно прекратить эту войну и вывести силы с Украины. Кроме того, организации вновь выразят поддержку суверенитету республики, передает РИА Новости.

Накануне постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что страны Запада своим стремлением к расширению сферы влияния Североатлантического альянса подталкивают Европу к конфронтации, которая угрожает всему миру.