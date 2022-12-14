Небензя: Запад расширением НАТО приблизил Европу к грани конфронтации

Фото: Администрация президента РФ

Страны Запада своим стремлением к расширению сферы влияния Североатлантического альянса подталкивают Европу к конфронтации, которая угрожает всему миру. Об этом в среду, 14 декабря, сообщил постпред России при ООН Василий Небензя.

— Возведя в абсолют право НАТО на расширение в ущерб принципу неделимости безопасности, западные страны приблизили Европейский континент к грани конфронтации, от которой может полыхнуть весь мир, — заявил дипломат.

Он также добавил, что сегодня решается вопрос о будущем миропорядка. Как отметил Небензя, здесь есть только два варианта: «либо это порядок с одним гегемоном, который устанавливает выгодные только ему правила», либо это будет демократичный и справедливый мир.

Затрагивая вопрос конфликта на Украине, он отметил, что западные страны используют все средства для ослабления Российской Федерации. Ими была сделана ставка на «истощение и стратегическое поражение» России, цитирует Небензю ТАСС.

До этого Небензя заявил, что участие Соединенных Штатов и других стран в наведении оружия Украины будет иметь правовые последствия.