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Небензя: Запад расширением НАТО приблизил Европу к грани конфронтации

Евгений Жуков
В мире
Небензя: Запад расширением НАТО приблизил Европу к грани конфронтации
Фото: Администрация президента РФ

Страны Запада своим стремлением к расширению сферы влияния Североатлантического альянса подталкивают Европу к конфронтации, которая угрожает всему миру. Об этом в среду, 14 декабря, сообщил постпред России при ООН Василий Небензя.

— Возведя в абсолют право НАТО на расширение в ущерб принципу неделимости безопасности, западные страны приблизили Европейский континент к грани конфронтации, от которой может полыхнуть весь мир, — заявил дипломат.

Он также добавил, что сегодня решается вопрос о будущем миропорядка. Как отметил Небензя, здесь есть только два варианта: «либо это порядок с одним гегемоном, который устанавливает выгодные только ему правила», либо это будет демократичный и справедливый мир.

Затрагивая вопрос конфликта на Украине, он отметил, что западные страны используют все средства для ослабления Российской Федерации. Ими была сделана ставка на «истощение и стратегическое поражение» России, цитирует Небензю ТАСС.

До этого Небензя заявил, что участие Соединенных Штатов и других стран в наведении оружия Украины будет иметь правовые последствия.

Украина Василий Небензя Россия НАТО
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