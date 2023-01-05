До минус 30 градусов: синоптик Ильин рассказал, как долго в Москве продержатся морозы

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Причиной резкого похолодания, которое ожидается в столичном регионе в ближайшие дни, является поступление в регион очередного циклона, сформировавшегося в Северной Атлантике. Именно он принесет в мегаполис морозы до минус 30 градусов. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин.

По его словам, пока в европейской части России в новогодние праздники была относительно теплая погода, на полярных морях (Карское, Восточно-Сибирское и море Лаптевых), а также в заполярной Северной Сибири формировался очень мощный очаг холода с температурными показателями минус 35–40 градусов.

— И пока серия североатлантических циклонов проходила по траектории высоких широт, то есть по северу европейской территории РФ, доступ к этому холодному воздуху был наглухо закрыт для Москвы, — объяснил Ильин.

Теперь же очередные циклоны, сформировавшиеся в Северной Атлантике, буду проходить по европейской территории РФ с более низкой траекторией, то есть южнее Московской области. В то же время с севера поступит еще и гребень антициклона, рассказал метеоролог.

— Первыми этот холод ощутят Республика Коми, Костромская и Ярославская области, а потом уже и столичный регион, — предупредил синоптик.

Уже в ночь на пятницу, 6 января, температурные показатели начнут приближаться к отметкам минус 20. И в последующие дни понижение продолжится, подчеркнул собеседник «ВМ».

— Самые холодные ночи ожидаются в выходные, когда столбики термометра в столичном регионе опустятся до минус 25–29 градусов. В дневные часы потеплеет на два–три градуса. Небольшая волна тепла будет ощущаться в воскресный день, но с понедельника, 9 января, вновь похолодает, — отметил Ильин.

Очередная порция тепла вернется в Москву и область лишь в середине текущего месяца, уточнил синоптик.

— С 12 января температурные показатели не будут больше опускаться ниже минус 10 градусов, — сообщил специалист.

А к празднику Крещения, по предварительным прогнозам, потеплеет до нуля градусов, добавил Ильин.